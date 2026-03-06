Crisi Iran Trump solo per via aria | Truppe di terra? Perdita di tempo

In seguito alle recenti tensioni in Iran, l'ex presidente ha dichiarato che l'intervento di truppe di terra sarebbe una perdita di tempo, preferendo operazioni aeree. Nel frattempo, l'aeronautica israeliana ha effettuato un'ampia serie di attacchi aerei, con un totale di 26 bombardamenti. La situazione rimane molto tesa e in continua evoluzione, senza segnali di de-escalation.

Mentre l'escalation in Iran e in tutto il Medio Oriente continua inesorabile, si stagliano nella tempesta di bombe e droni le parole del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Contattato dalla NBC News, il tycoon ha gelato tutti quegli Stati che, negli ultimi giorni, stanno spingendo per una immediata soluzione diplomatica del conflitto, esponendo la sua visione per il futuro di Teheran: "Voglio che la loro struttura di leadership se ne vada". Una posizione che chiaramente sgombra il campo da ogni possibile mediazione pacifica. L'inquilino della Casa Bianca ha inoltre affrontato con estrema freddezza l'ipotesi di un un'eventuale...

Usa-Israele-Iran, molto più di una guerra. Verso una crisi economica senza precedentiDonald Trump ha dichiarato guerra all’Iran, ma questo non è più solo un conflitto militare, la quantità di interessi che sono in campo rischiano di trasformare questa ennesima escalation missilistica ... affaritaliani.it

Crisi Iran: imbarazzante silenzio dell’Europa che va in ordine sparso, il no di Madrid a TrumpDall’Iraq 2003 all’Iran 2026: l’Europa resta fuori gioco mentre la Nato intercetta un missile iraniano verso la Turchia. Solo Madrid dice no alla guerra, ricordando che buon senso e diritto internazio ... firstonline.info

Camera e Senato approvano la risoluzione di maggioranza sulla crisi in Iran. Le conseguenze economiche del conflitto Con @calovinigg @Ettore_Rosato @gregalegi #CorradinoMineo #PaoloCapitini #AlessandroPlateroti #DavideTabarelli #LuigiGabriele # x.com

Oggi in Parlamento si discute di crisi internazionale, Iran e attacchi in Europa: un momento delicatissimo che richiederebbe presenza e responsabilità. E invece la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non si presenta in Senato. Mentre in Aula intervengono - facebook.com facebook