Cresce la meccanica +2,5% e interrompe una contrazione lunga sette trimestri consecutivi

Nel 2025, il settore della meccanica in Italia ha registrato un aumento dello 2,5%, interrompendo una serie di sette trimestri consecutivi di calo. L’attività industriale nel paese è stata influenzata da fattori internazionali che hanno avuto effetti sulla catena di approvvigionamento, sui costi energetici e sulle strategie di esportazione. Questi cambiamenti hanno riguardato diversi comparti produttivi e hanno avuto ripercussioni sulla fase di ripresa.

L’export metalmeccanicomeccatronico nel 2025 è aumentato in valore del 2,9%, ancora lontano dalle crescite in doppia cifra che fino al 2022 caratterizzavano il settore Anche nel settore metalmeccanico, la produzione è mediamente diminuita dello 0,9% nel confronto con l’anno precedente. Nel corso dell’intero 2025, la dinamica produttiva è stata alquanto altalenante in termini sia congiunturali sia tendenziali. Nel quarto trimestre, la produzione si è ridotta (-0,8%) rispetto al terzo quando, invece, era aumentata (+1,6%); mentre nel confronto tendenziale c’è stato un nuovo incremento (+2,5%), dopo quello già rilevato nel terzo trimestre (+3,2%), ma senza un completo recupero della significativa perdita di produzione registrata nei primi due trimestri dell’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

