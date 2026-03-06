Cresce il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana | il rapporto dell’Osservatorio Fondazione Delphos

Secondo il rapporto dell’Osservatorio Fondazione Delphos, nel 2025 i luoghi della cultura italiani hanno registrato un aumento del 15,8 per cento di visitatori rispetto all’anno precedente. La crescita si verifica in diverse istituzioni culturali, musei e siti storici, che hanno visto un incremento significativo di ingressi nel corso dell’anno. I dati evidenziano un trend di ripresa per il settore culturale nel sistema italiano.

Cresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto all'anno precedente. E' il dato più importante che emerge dal rapporto presentato oggi a Roma nel corso della seconda edizione del convegno "Big Data e Luoghi della Cultura" a cura della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura – Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa) Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (Ic-Vepp), organizzato con il Dipartimento dei beni culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, con il patrocinio dell'Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza episcopale. Una pianificazione fondata su analisi puntuali e strumenti conoscitivi adeguati consente non solo di governare i flussi di visitatori nei grandi attrattori, ha sottolineato Alessio De Cristofaro. Sergio Bellini, presidente della Fondazione Delphos, a margine della presentazione del report realizzato dall'Osservatorio Fondazione.