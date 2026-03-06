Cremonese marzo sarà il mese della verità | ecco l' aspetto che preoccupa più di tutti!

La Cremonese si prepara a affrontare un mese di marzo fondamentale per il suo campionato. La squadra scenderà in campo in diverse partite, tutte concentrate in poche settimane. Le sfide sono considerate decisive per il proseguimento della stagione e la possibilità di mantenere la categoria. La squadra e lo staff sono consapevoli del peso di questo mese, che potrebbe determinare il futuro del club.

La stagione della Cremonese entra in una fase cruciale: marzo si presenta come un periodo decisivo per la salvezza, con una sequenza di appuntamenti da non poter sbagliare e una classifica ancora stretta nella zona pericolosa. La squadra è chiamata a dare risposte rapide e concrete, contando su una tradizionale tenacia e su una gestione difensiva che dovrà essere affidabile per poter costruire qualcosa di positivo nei prossimi impegni. Attualmente a 24 punti, la formazione lombarda resta invischiata nella zona rossa insieme a Lecce e Fiorentina, prossime avversarie in un ciclo che potrebbe incidere in modo significativo sulla stagione. Il calendario prevede una trasferta impegnativa a Parma che chiuderà il mese, offrendo l’occasione di limitare i rischi e provare a raccogliere punti fondamentali per la permanenza in Serie A. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cremonese, marzo sarà il mese della verità: c'è un aspetto che preoccupa Nicola più di tutti!

