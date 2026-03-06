A marzo, la Cremonese si prepara ad affrontare un mese decisivo per la stagione, con molte partite in programma che potrebbero determinare il suo destino. La squadra si trova in una posizione delicata e deve ottenere risultati positivi per sperare nella salvezza. La Gazzetta dello Sport descrive questo periodo come il “mese della verità”, sottolineando l’importanza di ogni singola partita per il futuro della squadra.

Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Malesani convinto: «La Fiorentina rischia la retrocessione? Ecco cosa ne penso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cremonese, marzo sarà il mese della verità: c’è un aspetto che preoccupa Nicola più di tutti!

Leggi anche: Prossimo turno sulla carta più ostico per i dorici, ma il 15 marzo i biancorossi di scena a Giulianova dovranno approfittarne. Marzo, il mese degli scontri diretti decisivi. Teramo-Ostiamare, una sfida che sa di svolta

Inter, c’è un aspetto che ‘preoccupa’ del campo dell’Aspmyra Stadion: Chivu prepara la mossa di formazione a sorpresa contro il Bodo GlimtPio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la...

Una selezione di notizie su Cremonese marzo sarà il mese della....

Temi più discussi: Cremonese-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Cremonese Milan in tv e streaming: dove vedere la partita; Cremonese-Milan: probabili formazioni e statistiche; Lecce–Cremonese, in vista dell'8 marzo biglietto speciale per le donne: ingresso a 5 euro in tutti i settori.

Lecce-Cremonese, scontro salvezza al Via del Mare: formazioni e dove vederlaLecce-Cremonese, 28a giornata Serie A: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, precedenti e pronostico dello scontro salvezza. lifestyleblog.it

Lecce-Cremonese, si va verso il tutto esaurito: ecco il dato aggiornatoCresce l'attesa, e soprattutto l'entusiasmo, per lo scontro salvezza Lecce-Cremonese in programma domenica 8 marzo. Al Via del Mare ci sarà una cornice di pubblico importante, con più di 4.800 taglian ... leccesette.it

L’attesa per la sfida casalinga di domenica (ore 12.30) contro la Cremonese cresce di ora in ora. In città e in tutto il Salento c’è la consapevolezza del peso che la partita contro i grigiorossi potrebbe avere nell’economia della stagione. Com’è spesso accad - facebook.com facebook

Si avvicina la trasferta di Lecce! #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #LecceCremonese #LecCre x.com