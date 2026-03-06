È iniziata la seconda edizione di Empirìa – Romagna Marche Crea Impresa, un programma di innovazione territoriale promosso da Crédit Agricole. L’obiettivo è sostenere talenti e startup locali, incentivando la nascita di nuove imprese con un forte focus sull’innovazione. L’iniziativa mira a valorizzare la creatività e a promuovere lo sviluppo imprenditoriale nelle aree coinvolte.

Ha preso il via la seconda edizione di Empirìa – Romagna Marche Crea Impresa, il programma di innovazione territoriale che punta a valorizzare la creatività e l’imprenditorialità favorendo la nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo. Il progetto nasce all’interno del Comitato Territoriale Romagna e Marche, l’organismo voluto e promosso da Crédit Agricole Italia, in collaborazione con Wylab e Le Village by CA Triveneto. Empirìa ha come obiettivo primario quello di offrire agli aspiranti imprenditori un percorso strutturato di supporto e crescita che li aiuti a valutare la fattibilità e il potenziale di mercato delle proprie idee. Il programma è ideato per mettere in relazione startup, giovani talenti, università, imprese e istituzioni, creando un ecosistema capace di generare innovazione concreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crédit Agricole per l’innovazione. Empiria sostiene talenti e startup

Crédit Agricole per la diversità e l’inclusioneLa giornata internazionale dei diritti della donna rappresenta per Crédit Agricole Italia un’occasione per celebrare un percorso iniziato oltre...

Crédit Agricole, c’è l’ok Bce a salire in BpmIl Crédit Agricole ha ricevuto dalla Bce il via libera a superare la soglia del 20% di Banco Bpm e ha ribadito di non voler acquisire né esercitare...

Una raccolta di contenuti su Crédit Agricole.

Temi più discussi: Banco Bpm stringe sulla lista per il board. E Crédit Agricole conta già i posti nel nuovo cda; Crédit Agricole Italia lancia Mutuo CA Flexi; Gruppo Crédit Agricole Italia: anche oggi…peggio di ieri; Mutui a tasso fisso da 2,59% con Crédit Agricole Italia.

Crédit Agricole Italia attiva servizio di assistenza legale per i colleghi vittime di violenza di genere nella vita privataCrédit Agricole Italia, con lo slogan Per noi l’8 marzo è ogni giorno, annuncia una nuova iniziativa: l’attivazione di un servizio di assistenza legale ... cittadellaspezia.com

Crédit Agricole per la diversità e l’inclusioneAttivato il nuovo servizio di assistenza legale con copertura delle spese a beneficio dei colleghi vittime di violenza di genere ... msn.com

Gruppo Crédit Agricole Italia: anche oggi…peggio di ieri #Uilca #CréditAgricoleItalia - facebook.com facebook

Gruppo Crédit Agricole Italia: anche oggi…peggio di ieri #Uilca #CréditAgricoleItalia x.com