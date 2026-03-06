Cozze alla marinara strozzapreti e sardoncini fritti | tornano i Mercoledì alla Pantofla

Mercoledì 11 marzo, il Circolo Pescatori “La Pantofla” a Cervia organizza un nuovo evento dedicato alla cucina tradizionale e alla cultura del mare. Durante la serata vengono serviti piatti come cozze alla marinara, strozzapreti e sardoncini fritti, offrendo un assaggio della gastronomia locale. L’appuntamento fa parte delle serate a tema “I Mercoledì alla Pantofla”, che si tengono regolarmente nel locale del borgo.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Torna a Cervia l'appuntamento dedicato alla tradizione culinaria del borgo e alla cultura del mare. Mercoledì 11 marzo il Circolo Pescatori “La Pantofla” ospita un nuovo incontro delle serate a tema “I Mercoledì alla Pantofla”, iniziativa dedicata alla riscoperta dei sapori marinari cervesi e romagnoli. La serata si svolge come sempre nella storica sede del circolo in via Nazario Sauro 1, con due turni di cena: il primo alle 19 e il secondo alle 20:30. Il menù proposto per questo mercoledì punta su alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina di mare locale. Si parte dal pesce azzurro marinato e le cozze alla marinara, per poi proseguire con gli strozzapreti alle canocchie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Seppia, strozzapreti e sardoncini fritti: torna la tradizione marinara de "I mercoledì alla Pantofla"Ritorna il ritrovo conviviale delle serate gastronomiche a tema denominate “I mercoledì alla Pantofla”.

Gran fritto, vongole e soaso: I mercoledì alla Pantofla portano in tavola la tradizione marinaraMercoledì 11 febbraio ritorna il gustoso incontro conviviale delle serate gastronomiche a tema “I mercoledì alla Pantofla” organizzate dal Circolo...

Una selezione di notizie su Cozze alla marinara strozzapreti e....

Cozze alla marinaraStep 1Prima di iniziare accertati di avere del tempo a disposizione. Le cozze alla marinara ne richiedono molto, soprattutto nella fase di pulizia. Per prima cosa lavate bene e spazzolate a lungo le ... elle.com

Cozze alla marinara1) Pulite le cozze e cuocetele. Strofinate con cura le valve di 2 kg di cozze sotto un getto di acqua corrente. Aiutandovi con una retina metallica, eliminate quelle aperte e togliete il bisso a ... grazia.it