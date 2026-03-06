Costo delle bollette in Calabria Reggio la provincia più costosa per la luce

A Reggio Calabria, le famiglie hanno sostenuto i costi più alti per la luce nel 2023, secondo un’analisi di Facile. I dati mostrano che questa provincia registra le tariffe più elevate rispetto ad altre aree della Calabria. Il nuovo decreto energia prevede una riduzione delle spese nel 2026, ma ancora non sono note le cifre pagate lo scorso anno.

In Calabria spesi 1.657 euro a famiglia nel 2025, in media, 690 euro per la luce e 967 euro per il gas. La fotografia scatatta da Facile.it Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie calabresi per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Calabria, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 1.657 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco più di 1.000 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei calabresi è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 967 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Calabria hanno dovuto mettere a budget 690 euro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

