Costantini chiude la campagna elettorale | Pescara merita di tornare a funzionare

Costantini ha concluso la sua campagna elettorale a Pescara, affermando che la città merita di tornare a funzionare. La città si prepara al ballottaggio, che permette ai cittadini di esprimersi e di scegliere il nuovo amministratore. La campagna si è concentrata sulla volontà di restituire piena legittimità a chi sarà chiamato a guidare Pescara.

Carlo Costantini nel pomeriggio del 6 marzo ha chiuso la campagna elettorale con un evento nell'auditorium Petruzzi in via delle Caserme Pescara con il ballottaggio più esprimere la forma di democrazia più bella consentendo ai cittadini di decidere davvero e restituisce una legittimazione piena a chi sarà chiamato a guidare la città. A dirlo Carlo Costantini, candidato del centrosinistra e del M5s alle elezioni comunali dell'8 e 9 marzo che interesseranno 23 sezioni in città dopo la sentenza del consiglio di Stato che ha annullato il risultato in queste sezioni per delle irregolarità. "In un contesto così particolare, dopo quello che è accaduto nelle ultime elezioni amministrative, Pescara ha bisogno di partecipazione, serietà e rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Ambiente, alberi e gestione dei rifiuti: Carlo Costantini illustra le priorità "per far funzionare Pescara" [VIDEO]"Il rapporto tra la città e i suoi alberi non è mai stato così compromesso: in cinque anni ne sono stati abbattuti 2.

Costantini lancia la sua sfida a Pescara: infrastrutture, ambiente e partecipazione al centro del programma elettorale

