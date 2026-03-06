Kith e On hanno presentato una collezione condivisa dedicata al running, unendo i loro stili in un progetto comune. La collaborazione dimostra come il running sia diventato molto più di uno sport, rappresentando anche cultura urbana e identità visiva. La collezione combina elementi dei due marchi, puntando a coinvolgere appassionati e comunità. La presentazione è stata annunciata recentemente, con dettagli sui capi e il design.

Lo sapevamo da tempo e ora i due brand Kith e On ce lo dimostrano definitivamente. Il running non è più soltanto una disciplina sportiva, ma è cultura urbana, linguaggio estetico e community. Oggi correre vuol dire molto di più che scendere in strada con un paio di scarpe sportive ai piedi, vuol dire far parte di qualcosa di più grande, una sorta di movimento con i suoi codici. Partendo da questa consapevolezza, Kith e On hanno ufficializzato una nuova partnership pluriennale, dando vita a un progetto che unisce l’innovazione svizzera nel performance running all’heritage newyorkese di uno dei brand più influenti della scena street contemporanea. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Così Kith e On hanno fuso i loro linguaggi in un'unica collezione per il running

Columbia e Kith hanno scelto il Giappone per farci innamorare della neve frescaLa collaborazione tra Kith e Columbia Sportswear nasce nel punto preciso in cui l’estetica incontra la funzionalità, ovvero l'alta quota.

Leggi anche: Così i Gesuiti di via Astalli (a loro insaputa) hanno affittato la sede ai neonazisti