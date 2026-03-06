Così aiutai mio figlio a pulire dopo il femminicidio

Un genitore racconta di aver aiutato suo figlio a pulire dopo un femminicidio, descrivendo il momento in cui ha visto Mark piangere e il sangue sparso sul pavimento con Ilaria distesa a terra. La scena si svolge in un ambiente domestico, subito dopo il tragico evento che ha sconvolto la famiglia. La testimonianza si concentra sui dettagli di quella giornata e sulle emozioni vissute.

"Quando ha aperto la porta ho visto Mark che piangeva. C’era molto sangue, Ilaria era stesa per terra". È il racconto della madre di Mark Antony Samson, 24 anni, ascoltata come testimone assistita nel processo con giudizio immediato per il femminicidio di Ilaria Sula (foto), la studentessa uccisa a coltellate Roma dal suo ex il 25 marzo dello scorso anno. La donna ha ripercorso davanti ai giudici dell’aula bunker di Rebibbia ha raccontato il giorno dopo l’omicidio. "Mi sono avvicinata per abbracciare Mark e ho visto nella stanza una persona sdraiata". A terra nella camera di Mark, ha detto, c’era il corpo della ragazza "prona, faccia a terra, con tanto sangue intorno alla testa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

