A Cosenza si è svolto un incontro tra l’Unione Sindacale di Base e il console cubano Arasay D’Angelo Pereira. Durante l’incontro, si è parlato delle sanzioni internazionali e del loro impatto sul sistema sanitario, con particolare attenzione al ruolo dei medici cubani nel supportare il servizio sanitario nazionale contro le conseguenze dell’embargo.

L’incontro svoltosi a Cosenza tra l’Unione Sindacale di Base e il console Arasay D’Angelo Pereira ha posto al centro del dibattito la critica severa rivolta alle sanzioni internazionali. La riunione si è tenuta nella sede locale del sindacato, trasformando lo spazio in un punto di convergenza per la solidarietà verso un paese che affronta gravi difficoltà causate dal blocco economico imposto dagli Stati Uniti. Il dialogo non si è limitato alla denuncia politica, ma ha messo in luce il ruolo cruciale dei professionisti sanitari cubani all’interno del sistema sanitario italiano. La presenza di centinaia di medici e operatori sanitari originari dell’isola caraibica nei pronto soccorso calabresi è stata evidenziata come un pilastro fondamentale per un sistema sanitario descritto come fragile e caotico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

