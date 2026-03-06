Nel sesto giorno di guerra, droni iraniani hanno attaccato per la prima volta l'Azerbaigian, causando danni non specificati. Nel frattempo, l’Italia ha deciso di chiudere alcuni uffici diplomatici, senza ulteriori dettagli pubblici. La situazione sul terreno si mantiene tesa, con aggiornamenti che arrivano da fonti ufficiali e media internazionali.

Droni iraniani hanno colpito per la prima volta l'Azerbaigian, l'Italia invece ha chiuso l'ambasciata a Teheran e invierà aiuti militari nel Golfo e a Cipro Nel sesto giorno della guerra in Medio Oriente sono proseguiti i bombardamenti e gli attacchi israeliani in territorio iraniano e in Libano, ma anche quelli iraniani in territorio israeliano. L’esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione per tutta la zona meridionale della capitale libanese Beirut e ha bombardato intensamente Dahieh, il quartiere dove è particolarmente radicato Hezbollah, il gruppo alleato dell’Iran. Si sono create grandi code di auto che cercano di lasciare il sud di Beirut, dove vivono centinaia di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel sesto giorno di guerra

