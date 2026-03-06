Cos'è Khorramshahr-4 il missile balistico iraniano che può arrivare fino a Roma

L'Iran ha utilizzato il missile balistico Khorramshahr-4 contro basi israeliane. Questo missile ha una gittata di circa 2.000 chilometri, permettendo di raggiungere anche obiettivi a Roma. La notizia si aggiunge alle recenti operazioni militari di Teheran, che hanno coinvolto diverse zone della regione. La capacità del missile di coprire lunghe distanze ha attirato l’attenzione delle forze militari e degli analisti.

L'Iran ha impiegato il missile balistico Khorramshahr-4 contro basi israeliane. Con la sua gittata di 2.000 km e ai sistemi di elusione radar, l'arma può colpire obiettivi anche nell'Europa Meridionale, Italia inclusa.