Cosa fare anche gratis a Trento dal 6 febbraio all’8 marzo | tutti gli eventi

Dal 6 febbraio all’8 marzo, Trento e il Trentino si riempiono di eventi tra feste di paese, concerti in quota, proiezioni cinematografiche, mostre, escursioni sulla neve e iniziative culturali di varia natura. La città e le zone limitrofe ospitano un calendario ricco di appuntamenti, molti dei quali gratuiti, pensati per coinvolgere residenti e visitatori. Un’occasione per vivere la regione attraverso diverse attività durante tutto il mese.

Anche questo fine settimana il Trentino si anima con un calendario fitto di appuntamenti tra feste di paese, concerti in quota, cinema, mostre, escursioni sulla neve e iniziative culturali. Dalle Dolomiti alla valle dell'Adige, il territorio offre occasioni per tutti i gusti, con molte proposte gratuite e un'attenzione speciale alla Giornata internazionale della donna e all'atmosfera dei grandi eventi sportivi del 2026.

