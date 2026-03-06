Corteo transfemminista a Genova | il percorso

Il 9 marzo a Genova si è svolto un corteo transfemminista organizzato da ‘Non una di Meno’ in occasione della giornata di sciopero e della ricorrenza internazionale dedicata ai diritti delle donne. La manifestazione ha percorso le strade della città, coinvolgendo numerose persone che hanno partecipato per sostenere le istanze transfemministe. L'evento si è svolto in un clima di mobilitazione e partecipazione.

Nelle ultime ore è stato svelato il percorso del corteo che attraverserà il centro della città a partire dalle ore 18 di lunedì 9 marzo 2026. Il raduno dei manifestanti è previsto in via Fanti d'Italia, mentre il punto di arrivo dopo circa due chilometri e mezzo di cammino, è piazza Matteotti, con passaggio in via Doria, via Balbi, largo Zecca, gallerie Garibaldi e Bixio, piazza Corvetta, via XII Ottobre e via XX Settembre. L'arrivo dovrebbe essere intorno alle ore 20. Le organizzatrici hanno ricordato che è possibile anche un percorso alternativo passando da via Cairoli, via Garibaldi, salita di Santa Caterina e Via Roma, per poi riconnettersi al corteo in in piazza Corvetto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

