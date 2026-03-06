Corte dei conti inaugurazione dell' anno giudiziario | Siamo pungolo fastidioso ma garanzia per i diritti

Oggi la Corte dei conti ha aperto ufficialmente l'anno giudiziario con un discorso in cui ha definito il proprio ruolo come un pungolo fastidioso per gli amministratori pubblici, ma anche come una garanzia per la tutela dei diritti dei cittadini. Durante l'inaugurazione sono stati sottolineati i compiti di sorveglianza sulla gestione dei conti degli enti pubblici e sull'importanza di mantenere un percorso finanziario virtuoso.

La relazione della presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione, Anna Luisa Carra. Schifani: "Ci sono stati momenti di tensione che consideriamo archiviati" "Il ruolo svolto dalla Corte dei conti, pungolo a volte fastidioso per chi amministra, volto a ricondurre i conti degli enti pubblici verso un percorso virtuoso, si appalesa invero come garanzia per la tutela dei diritti della collettività". Così la presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, Anna Luisa Carra, in apertura della sua relazione in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile, in corso nella sala magna del complesso monumentale dello Steri a Palermo.