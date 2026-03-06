Corte dei Conti il presidente De Rosa | Riforma stravolge la giustizia contabile Rischio paralisi per migliaia di processi

Il presidente della Corte dei Conti ha commentato la riforma in atto, affermando che essa modifica profondamente il sistema di giustizia contabile e potrebbe causare una paralisi di migliaia di processi. Ha inoltre dichiarato che questa giornata non rappresenta l’ultima inaugurazione di un anno giudiziario per la Sezione giurisdizionale regionale.

L'allarme: "Retroattività delle norme e nuovi limiti alla condanna creano incertezza. L'auspicio? Che questa non sia l'ultima inaugurazione in Umbria" "Che quella odierna non sia l'ultima inaugurazione di un anno giudiziario di questa Sezione giurisdizionale regionale". È un passaggio carico di preoccupazione e di significato quello pronunciato dal presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, Giuseppe De Rosa, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026. Al centro del suo intervento, gli effetti della legge che ridisegna profondamente il volto della giustizia contabile. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

"Un incontro avvenuto in un clima di piena collaborazione", quello che si è svolto ieri mattina tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio...

Un'inchiesta contabile di ampia portata sta mettendo seriamente in discussione gli equilibri amministrativi e finanziari del Comune di Trentola...

