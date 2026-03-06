Corte dei Conti | controllo fastidioso ma garante dei diritti

La Corte dei Conti si è riunita a Palermo per l’apertura dell’anno giudiziario, sottolineando che il suo ruolo di controllo è indispensabile, anche se può risultare fastidioso. Durante l'incontro sono state illustrate le funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse pubbliche e la necessità di garantire trasparenza e correttezza nelle amministrazioni statali e locali.

La Corte dei Conti si è riunita a Palermo per l'apertura dell'anno giudiziario, definendosi come un meccanismo di controllo necessario sebbene talvolta fastidioso. La presidente della Sezione giurisdizionale Anna Luisa Carra ha sottolineato che la vigilanza sulla spesa pubblica rappresenta l'unica vera garanzia per i diritti dei cittadini. Il procuratore regionale Pino Zingale ha confermato che nel 2025 i casi di cattiva gestione sono rimasti entro limiti fisiologici, mentre il presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato archiviati i momenti di tensione passata. L'incontro si svolge nella sala magna del complesso monumentale dello Steri.