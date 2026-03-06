Corte dei Conti contro le amministrazioni della Campania | Poco attente alle entrate

La Corte dei Conti ha evidenziato che molte amministrazioni della Campania mostrano una gestione poco attenta alle entrate, con un'ampia diffusione di Comuni in difficoltà finanziaria. La relazione del procuratore regionale sottolinea la presenza di una diffusa incuria nel monitoraggio e nella tutela delle risorse fiscali a livello locale. La situazione riguarda numerosi enti sul territorio regionale.

La Campania è tra le regioni italiane con la maggiore incidenza di Comuni in difficoltà finanziaria. È quanto emerge dalla relazione del procuratore regionale della Corte dei conti Giacinto Dammicco, che ha parlato di una diffusa “scarsa cura delle entrate” da parte delle amministrazioni locali. Secondo la Procura contabile campana, il problema è “evidente in numerosi e differenti contesti” e riguarda in particolare la capacità degli enti di riscuotere quanto dovuto. Una situazione che, secondo Dammicco, sembra riflettere una difficoltà strutturale nel far fronte alla cosiddetta “fatica dell’incassare”, talvolta percepita come più gravosa della stessa “fatica dell’amministrare”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Corte dei Conti: “In Campania 70 milioni per smaltire le liste d’attesa”Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del 2024 la Regione Campania ha destinato risorse pari a 72,084 milioni di euro per favorire lo smaltimento...

Corte dei Conti, 72 milioni in Campania per smaltire le liste d’attesaLa Regione Campania ha destinato oltre 70 milioni di euro per smaltire le liste d'attesa.

