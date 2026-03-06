Corinaldo | spray e panico non le uscite hanno ucciso 6 persone

Durante il processo d’appello a Ancona, si è discusso della strage di Corinaldo del 2018. I legali degli imputati hanno contestato le versioni precedenti, sostenendo che le uscite di emergenza non siano state la causa della morte di sei persone, coinvolgendo testimoni e analizzando dettagliatamente le dinamiche dell’incidente. La discussione si è concentrata sui fatti specifici relativi alla notte della tragedia.

Nel processo d’appello per la strage di Corinaldo, svoltosi oggi a Ancona, i legali degli imputati hanno ribaltato la narrazione sulle cause della tragedia del 2018. Secondo le difese, non furono le carenze strutturali del locale a determinare i sei decessi, bensì il panico scatenato da uno spray al peperoncino e un sovraffollamento estremo che ha travolto le uscite. L’udienza odierna ha gli avvocati concentrarsi sul momento critico in cui una banda criminale ha cercato di rubare collanine d’oro all’interno della discoteca Lanterna Azzurra. L’uso dello spray irritante ha generato una reazione di massa incontrollabile. I legali sostengono che la pressione fisica esercitata dalla folla era tale che solo un muro avrebbe potuto resistere alle spinte, rendendo inevitabile la catastrofe indipendentemente dallo stato delle uscite di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

