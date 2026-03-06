Simone Corazza ha segnato un gol decisivo nel derby di San Benedetto, permettendo all’Ascoli di vincere dopo 99 anni. L’attaccante, che ha dormito solo un’ora prima della partita, ha realizzato una rete di testa a fine incontro, regalando ai suoi una vittoria importante contro il loro rivale. La sua presenza in campo e il gol sono stati i momenti più significativi della giornata.

Simone Corazza eroe di Ascoli per sempre. L’inzuccata vincente a tempo scaduto dell’esperto centravanti ha permesso al Picchio di vincere a San Benedetto dopo 99 anni. E quella ottenuta è stata l’unica doppietta, tra match d’andata e di ritorno, ottenuta sulla Samb nelle categorie professionistiche. La liberazione ha potuto coinvolgere tutti: tifosi, squadra e lo stesso attaccante. Il 34enne di Latisana ha mandato in visibilio un’intera città costretta a seguire l’attesissimo derby. Una sofferenza doppia per chi ama da sempre i colori bianconeri. Nonostante la lontananza però la squadra ha saputo farsi carico dell’orgoglio della tifoseria per metterlo in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Corazza, eroe bianconero del derby: "Ho dormito un’ora, che notte"

“Non sono un eroe, ho fatto quello che era giusto”: il racconto del tassista che ha salvato due 20enni a PaviaIl tassista Vincenzo Fimognari ha raccontato la notte in cui ha soccorso due 20enni in fuga, inseguite da 5 sconosciuti nella zona della movida di...

Il baby bagnino eroe. Salvò la vita a una donna: "Ora so cosa ho fatto"Ha solo 18 anni, frequenta il quinto anno del liceo classico Nolfi-Apolloni e la scorsa estate, alla sua prima stagione da bagnino, ha salvato la...

Tutti gli aggiornamenti su Corazza eroe bianconero del derby Ho....

Discussioni sull' argomento Corazza, eroe bianconero del derby: Ho dormito un’ora, che notte; Ascoli, Corazza: Era dal 14 luglio che sognavo il gol nel derby.

Corazza, eroe bianconero del derby: Ho dormito un’ora, che notteSimone Corazza eroe di Ascoli per sempre. L’inzuccata vincente a tempo scaduto dell’esperto centravanti ha permesso al Picchio di vincere a San Benedetto dopo 99 anni. E quella ottenuta è stata l’unic ... sport.quotidiano.net

Corazza, Juventus derby hero: I slept for an hour, what a night!The decisive striker: I've been dreaming of scoring in this match since July 14th, and it's been a reality beyond my expectations. ... sport.quotidiano.net

Ascoli, Corazza: "Sognavo un gol nel derby, ho dormito un’ora" - facebook.com facebook

Simone Corazza: “Un sogno che si realizza, ieri emozioni incredibili”. ascolicalcio1898.it/ascoli-calcio-… x.com