Una coppia italiana rimane bloccata a Doha da sabato scorso, mentre i bombardamenti continuano nella zona. Serena, che si trova lì con il marito Manuel, ha riferito che la situazione è molto critica, con nuovi attacchi che si sono verificati anche nelle ultime ore. La coppia ha comunicato di essere ancora intrappolata in un momento di forte tensione e instabilità.

"Siamo in un momento critico, hanno bombardato anche ora". Dove per ora Serena, bloccata dalla mattina di sabato scorso a Doha insieme al marito Manuel, ha inteso le 11 della mattina di ieri. Ed è ovvio che ogni minuto, ora e giorno in più, i timori si intensificano, oltre ovviamente alla voglia di tornare a casa. "Cerchiamo in tutti i modi di partire", ha poi aggiunto ieri. Serena a Manuel sono partiti da Follonica dove vivono, con il figlio di 19 anni, quando ancora i venti di guerra non erano nell’aria, almeno per noi ’comuni mortali’. Ma tranquillamente il 16 febbraio scorso per una vacanza in Thailandia. Si sono poi trovati nel mezzo della tempesta di missili, per uno scalo tecnico a Doha previsto nel viaggio di ritorno da Bangkok a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Coppia bloccata a Doha: "I bombardamenti continuano. Momento molto critico"

