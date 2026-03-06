Coppa Italia Del Conero sold-out L’Ancona sarà spinta dai suoi tifosi

Stadio Del Conero sold-out per la partita di ritorno della finale di Coppa Italia di serie D in programma domani sera contro la Pistoiese. Ancona stavolta abbraccia l'Ancona al massimo livello possibile. Dei circa 7500 posti dello stadio – attuale capienza – ieri sera erano rimasti ancora una trentina di biglietti di tribuna, più circa 400 di curva sud, comunque destinata ai tifosi provenienti da Pistoia. A conti fatti potrebbe essere infranto il muro dei 7mila spettatori, comprese le formazioni giovanili che saranno ospitate in gradinata Neri, riaperta per l'occasione. Un tifo incredibile si prepara dunque ad accogliere Gelonese e compagni per la sfida che si giocherà domani sera a Passo Varano.