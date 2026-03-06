Coppa del Mondo Pirovano super in discesa libera | conquista il primo gradino del podio in Val di Fassa

Laura Pirovano si è aggiudicata la vittoria nella discesa libera di Coppa del Mondo al Passo di San Pellegrino, in Val di Fassa, conquistando il primo posto dopo aver ottenuto diversi piazzamenti tra i primi dieci. La atleta italiana ha completato la gara con tempi che le hanno permesso di superare gli avversari e salire sul gradino più alto del podio.

Bolzano, 6 marzo 2026 – Una grande vittoria per Laura Pirovano, dopo i piazzamenti avuti in Top 10. E l’Azzurra si prende il primo gradino del podio in Coppa del Mondo e al Passo di San Pellegrino, in Val di Fassa. E’ lei a vincere la discesa libera in programma con il tempo di 1’21"40. Seconda è la tedesca Emma Aicher (staccata a un solo centesimo in lotta per il successo). Con 29 centesimi di vantaggio sulla c’è l’americana Breezy Johnson, terza classificata. “Sono al settimo cielo, perché mi sono sentita sciare davvero bene ed ero in piena fiducia – ha detto Pirovano, come riporta fisi.org -. Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Aspetterò l’ultima atleta con le mani che tremano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Coppa del Mondo sci, a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa: vince per un centesimo(Adnkronos) – La Volata di Passo San Pellegrino battezza la prima, grande vittoria per la trentina Laura Pirovano in Coppa del mondo di sci.

