Controlli a tappeto in tutta la provincia | diverse attività sono state sequestrate

Gli agenti della Polizia metropolitana di Napoli hanno effettuato controlli in diverse zone della provincia, sequestrando quattro attività produttive. Durante le verifiche, sono state riscontrate gravi violazioni relative alla gestione dei rifiuti, agli scarichi e alla tutela dell’ambiente. Gli interventi sono stati eseguiti per garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire danni all’ecosistema.

Gli agenti e i funzionari della Polizia metropolitana di Napoli hanno eseguito quattro sequestri di attività produttive, accertando gravi violazioni in materia di gestione dei rifiuti, scarichi e tutela dell’ambiente. A Casola di Napoli gli agenti hanno sottoposto a sequestro l’attività di un gommista, accertando lo stoccaggio di rifiuti in assenza di autorizzazione, nonché lo scarico di reflui nella rete fognaria senza titoli. Il secondo sequestro ha interessato tre locali annessi a un’attività artigianale di fabbro, all’interno dei quali erano stoccati, in modo del tutto irregolare, rifiuti pericolosi e non pericolosi. Anche in questo caso gli operatori non erano in possesso di alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

