Contro la violenza | a Nocera Superiore Via Matris e la svelamento dell' opera Scarpa Rossa

Lunedì 9 marzo alle ore 17:00 si terrà all’Arena Mazzini di Nocera Superiore l’evento “Via Matris”. Durante l’iniziativa sarà svelata l’opera intitolata “Scarpa Rossa”. L’evento si concentra sulla lotta contro la violenza e coinvolge la comunità locale. La manifestazione prevede la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

Lunedì 9 marzo alle ore 17:00 è prevista all'Arena Mazzini di Nocera Superiore l'iniziativa "Via Matris". L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale in occasione della Giornata Internazionale della Donna, unisce la riflessione religiosa alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il programma della giornata si sviluppa attraverso un itinerario meditativo che ripercorre i dolori della Vergine Maria. Durante le diverse stazioni del percorso, sette donne del territorio prenderanno la parola per raccontare altrettante storie di fede e difficoltà.