Contratto integrativo firmato dalla sola RSU l’Aran | validità da valutare caso per caso

L’Aran ha comunicato che un contratto integrativo firmato solo dalla RSU e dalla parte datoriale, senza la firma delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, non viene considerato automaticamente invalido. La validità del documento, invece, deve essere valutata caso per caso. La questione riguarda la validità legale di accordi sottoscritti senza il coinvolgimento diretto delle sigle sindacali riconosciute.

Un contratto integrativo sottoscritto dalla RSU e dalla parte datoriale, ma privo della firma delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, non è automaticamente invalido. Ma non è neppure automaticamente valido. È la posizione espressa dall’Aran nell’orientamento applicativo n. 36585, pubblicato il 3 marzo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

«Siglato rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori di Just Eat, c'è anche la tutela legale in caso di aggressione»Rinnovo siglato per il contratto integrativo Just Eat Italia, valido fino al 31 dicembre 2027.

Nuova Fiera del Levante: firmato il primo Contratto Integrativo AziendaleÈ stato sottoscritto il primo Contratto Integrativo Aziendale della Nuova Fiera del Levante, società nata ufficialmente il 7 novembre 2017.

Validità del contratto integrativo e sindacati non firmatari: le istruzioni ARANIl parere affronta la questione riguardante la validità degli accordi sottoscritti dalla sola RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) senza l’adesione delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) firmatari ... ilpersonale.it

Scarabeo Ceramiche: firmato il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 2026-2028Firmato l'accordo integrativo aziendale alla Scarabeo Ceramiche di Fabrica di Roma. L’intesa è frutto di un lungo iter di proposte ... msn.com

#Adecco, nuovo incontro sul contratto integrativo aziendale. Il 12 marzo alle 11 si terrà a Roma l’incontro per la prosecuzione del confronto sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. x.com

È stato sottoscritto ieri, 3 marzo 2026, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) relativo al MOF per il sistema delle scuole italiane all’estero. - facebook.com facebook