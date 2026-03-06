Antonio Conte ha dichiarato che tre difensori centrali con piede sinistro saranno scelti in base alle condizioni dei giocatori, mantenendo Beukema escluso dalla rosa. Poco prima di Napoli-Torino, l’allenatore ha commentato la formazione, mentre si attendeva l’annuncio delle scelte per De Bruyne e Anguissa, che sono stati convocati ma partiranno dalla panchina. La partita è in programma questa sera.

A Dazn: "De Bruyne e Anguissa è la prima settimana che lavorano con noi, non so quanti minuti hanno. Se li ho portati in panchina, è perché sono a disposizione" Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte “È la prima settimana che lavorano con noi, fare valutazioni su quanto potranno giocare diventa difficile anche perché nelle settimane precedenti abbiamo disputato amichevoli per cercare anche l’inserimento dei nuovi come Lukaku. In questa settimana non è stato possibile e ci sarebbe servito giocare un’amichevole. Se li ho portati in panchina vuol dire che sono a disposizione, vediamo come andrà la partita se ne avremo bisogno e quanto ne avremo bisogno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Tre difensori centrali di piede sinistro? Gioca chi sta nella migliore condizione”. Resta fuori Beukema

Da Beukema a Vergara, accuse pesanti per Conte: l’ex portiere non ci staIl calciomercato del Napoli si è chiuso con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona.

Da titolare inamovibile a riserva nella squadra di Conte: a Napoli scoppia il ‘caso’ Sam BeukemaLa stagione di Sam Beukema al Napoli si sta trasformando in uno dei casi più curiosi dell’annata azzurra.

Tutto quello che riguarda Conte Tre difensori centrali di piede....

Temi più discussi: Il Napoli non riesce a fare progressi e stavolta non possono bastare gli alibi degli infortuni e dell’arbitro (Gazzetta) Il Napoli forse più brutto della stagione. Nella corsa Champions, chi sta dietro migliora. Il Napoli invece no. Il Verona è virtualmente retrocesso. h; Il progressivo calo dei numeri di Lobotka: il Napoli gioca lungo e su Stan c'è un paradosso stagionale; Napoli, l'emergenza sta per finire: col centrocampo al completo Conte studia il cambio modulo; Corriere dello Sport: Conte cambia la difesa: trio di mancini e Gilmour in regia contro il Torino.

Stramaccioni: Contro la Roma Conte avrebbe potuto pensare a Politano come quintoAndrea Stramaccioni, allenatore, è intervenuto al microfono di DAZN a pochi minuti dal big match tra Roma e Napoli: Conte sceglie tre difensori centrali veri, pesanti. Di Lorenzo torna a fare il ... tuttomercatoweb.com

Napoli, tre centrali (più uno) per tre maglie: il ko di Rrahmani apre un vuoto su cui Conte rifletteIl bollettino medico temuto è arrivato e complica ulteriormente i piani del Napoli. Amir Rrahmani si è fermato di nuovo e questa volta lo stop è tutt’altro che banale. Il centrale kosovaro ha ... tuttomercatoweb.com

Conte con il centrocampo inedito Elmas Gilmour. La panchina è da Champions, con De Bruyne e Anguissa. - facebook.com facebook

Scelto da Antonio Conte l'undici che sfiderà il Torino al Maradona: novità in difesa! Con Buongiorno e Juan Jesus ci sarà anche Mati Olivera: panchina per Beukema In porta c'è l'ex Milinkovic-Savic e non Alex Meret x.com