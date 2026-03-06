Contattate subito il Cup ma la sanità non c'entra niente | è una truffa telefonica

Un messaggio invita a chiamare un falso "Centro Unico Polivalente" ma è una truffa. D’Amato: "La Regione informi i cittadini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Contattate con urgenza il Cup", è una truffa: ecco il messaggio da ignorare“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Centro unico primario al numero 8938939944 per importanti comunicazioni che la riguardano”.

Tensioni tra Belen e Alessia Marcuzzi, il gossip e cosa c’entra De Martino: “Quando una c’è, l’altra scompare”Ci sarebbero tensioni nel rapporto tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi: non è passata inosservata l'assenza della conduttrice da Che Tempo Che Fa...