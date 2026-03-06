Consulta fissa il termine per abolire la rateizzazione del Tfr ai dipendenti pubblici entro gennaio 2027
La Corte costituzionale ha stabilito che entro gennaio 2027 il Governo deve eliminare gradualmente la possibilità di rateizzare il Tfr per i dipendenti pubblici. La decisione riguarda il sistema che prevede attese di diversi anni prima della liquidazione. La consulta ha fissato un termine preciso per l’adozione delle misure necessarie a modificare questa modalità.
Il meccanismo che dilata i tempi di riconoscimento del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici va cancellato. Ma non subito. Il suo superamento può essere graduale, perché uno stop immediato “si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche”. La via d’uscita deve però essere fissata per legge entro il 14 gennaio prossimo. Lo spiega la Corte costituzionale nell’ordinanza 252026, che torna a chiedere a Governo e Parlamento di mettere in archivio le regole nate nel 2010, negli anni della crisi del debito pubblico, che impongono ai dipendenti pubblici attese pluriennali prima di ottenere la liquidazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
