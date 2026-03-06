Consulenza | il team batte il singolo l’AI potenzia l’umano

Nel settore della consulenza finanziaria, il lavoro di squadra si rivela più efficace rispetto all'azione del singolo professionista. Allo stesso tempo, l’intelligenza artificiale viene impiegata per migliorare le capacità umane, offrendo strumenti avanzati che supportano le decisioni e velocizzano i processi. Questa evoluzione riguarda principalmente come vengono svolti i servizi, senza alterare i principi fondamentali del settore.

Il settore della consulenza finanziaria sta vivendo una trasformazione strutturale che ridefinisce il ruolo del professionista. Luca Romano, responsabile della rete di consulenti finanziari di Credem Euromobiliare Private Banking, ha delineato una nuova visione operativa basata sul lavoro di squadra e sull’integrazione tecnologica. Questa evoluzione non è teorica ma risponde a bisogni concreti dei clienti italiani nel contesto attuale. L’approccio tradizionale del battitore è obsoleto; oggi il successo si misura nella capacità di coordinare un ecosistema di competenze. La tecnologia, in particolare l’intelligenza artificiale, non sostituisce il fattore umano ma potenzia le capacità cognitive, liberando tempo per attività ad alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

