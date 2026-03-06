Consiglio comunale Andrea Cardello eletto presidente della Commissione Bilancio

Oggi nel consiglio comunale di Catania, Andrea Cardello è stato scelto come nuovo presidente della Commissione Bilancio. La nomina è stata formalizzata durante la seduta, con il consigliere che ha ottenuto il voto della maggioranza presente. La discussione si è concentrata sulla nomina e sulle modalità di elezione, senza ulteriori interventi o contestazioni.

"L'obiettivo - ha detto Cardello - sarà quello di lavorare con serietà, trasparenza e spirito di collaborazione, coinvolgendo tutte le forze presenti in Consiglio comunale" Il consigliere comunale Andrea Cardello è stato eletto oggi presidente della Commissione Bilancio del Consiglio comunale di Catania. L'elezione è avvenuta nel corso della seduta della commissione, durante la quale i componenti hanno espresso la loro fiducia nei confronti del consigliere Cardello, chiamato adesso a guidare uno degli organismi più importanti dell’attività consiliare, con competenze fondamentali nella gestione e nella programmazione economico-finanziaria dell'ente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Eletto il nuovo presidente del consiglio comunaleEletto il nuovo presidente del consiglio comunale di Arienzo dopo le dimissioni di Antonio Rivetti. Una raccolta di contenuti su Andrea Cardello. Discussioni sull' argomento Consiglio comunale, Andrea Cardello eletto presidente della Commissione Bilancio; Consiglio comunale, Andrea Cardello eletto presidente della Commissione Bilancio; Catania, Andrea Cardello eletto presidente della Commissione Bilancio; Belpasso, azzerata la Giunta: nomina parziale dei nuovi assessori e appello del sindaco. "L'obiettivo - ha detto Cardello - sarà quello di lavorare con serietà, trasparenza e spirito di collaborazione, coinvolgendo tutte le forze presenti in Consiglio comunale" - facebook.com facebook