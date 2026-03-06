Congedo ci ha colpiti sapendoci innocenti | Russi ed Errede replicano dopo la decisione

Russi ed Errede hanno commentato la decisione del gup di Lecce di proscioglierli dalle accuse legate alle dichiarazioni. Russi ha affermato di chiedersi ancora cosa possa aver portato a colpirli, pur sapendo la loro innocenza. La sentenza è arrivata un giorno dopo il procedimento giudiziario, che li aveva coinvolti in un procedimento legale riguardante le dichiarazioni.

LECCE - "Ancora oggi mi chiedo cosa lo abbia indotto, o chi lo abbia indotto, a colpirci pur sapendoci innocenti": è con queste parole che l'avvocato Alberto Russi commenta, il giorno dopo la sentenza del gup Marcello Rotondi, il proscioglimento integrale dalle accuse legate alle dichiarazioni del politico e commercialista leccese Saverio Congedo. Quest'ultimo aveva denunciato pressioni quando fu nominato amministratore delle società Fersalento del gruppo Ventura, ma davanti al giudice quelle accuse non hanno retto. "Erano del tutto infondate e frutto di invenzione", afferma Russi.

Paralimpiadi, gli atleti russi e bielorussi avranno bandiera, divisa e inno. L’ira di Kiev e Ue: “Decisione deludente ed esasperante”Milano – I sei atleti russi e i quattro bielorussi prenderanno parte ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina, dal 6 al 15 marzo, con inno,...

Cos'è il congedo parentale paritario e perché ha fatto litigare maggioranza e opposizione
La proposta del centrosinistra unito puntava a equiparare in modo obbligatorio i mesi di assenza per i figli innalzandoli dall'80 al 100% dello

Bocciato il congedo paritario: perché è una grande occasione mancata per aiutare la crescita economica del Paese
La maggioranza ha respinto la proposta dei partiti di opposizione di rendere il congedo paritario per madri e padri. Rinaldi: «un'occasione mancata per ribaltare le disuguaglianze di genere sul mercat