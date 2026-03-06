Confiscate società case e auto di lusso per 5 milioni di euro a un'organizzazione di narcotrafficanti

La Polizia ha confiscato società, immobili e auto di lusso per un valore di cinque milioni di euro a un’organizzazione coinvolta nel traffico di droga tra Roma e il litorale. L'operazione ha interessato vari beni riconducibili al gruppo, che sono stati posti sotto sequestro nell’ambito di un’indagine in corso. Nessun nome di persone coinvolte è stato reso noto.

Fatture false: sequestrate case, ville e auto di lusso per 3,5 milioni di euro

Fatture false: sequestrate case, ville e auto di lusso per oltre 3 milioni di euro

