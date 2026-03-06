Confcommercio Misery Index stabile a 8,6 punti a febbraio

Il Misery Index Confcommercio si mantiene stabile a 8,6 punti anche a febbraio 2026, confermando il valore del mese precedente. La cifra rappresenta il minimo registrato dall’inizio delle serie storiche. Non ci sono variazioni rispetto a gennaio e il dato viene comunicato ufficialmente dall’associazione. La cifra viene pubblicata ogni mese per monitorare l’andamento della situazione economica.

Roma, 6 mar. (askanews) – Il Misery Index Confcommercio (Mic) si attesta a 8,6 a febbraio 2026, restando invariato rispetto a gennaio e confermandosi ai minimi dall’inizio delle serie storiche. Lo rende noto Confcommercio in un comunicato diffuso oggi, spiegando che il dato dell’ultimo mese è sintesi di un marginale aumento dell’inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d’acquisto (2,0% dall’1,9% di gennaio) e di una stabilizzazione della disoccupazione estesa al 5,7%. L’indicatore è una misura del disagio sociale che si ottiene sommando la percentuale di chi non ha lavoro alla crescita dei prezzi dei beni che compriamo più spesso. L’associazione sottolinea come “la situazione internazionale molto complicata renda le prospettive sull’evoluzione futura dell’indicatore particolarmente incerte per i prossimi mesi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

