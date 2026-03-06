Condoni fantasma ad Avellino continua l' inchiesta e anche le demolizioni

L'inchiesta sui condoni edilizi ad Avellino prosegue con l'analisi di un registro ufficiale che raccoglie tutte le domande di condono presentate presso il Comune. Ogni pratica inserita nel documento include un numero di protocollo, una data e un nome. Contestualmente, si registrano anche operazioni di demolizione di edifici che risultano coinvolti nelle verifiche in corso.

C'è un registro. È quello delle domande di condono edilizio del Comune di Avellino. Dentro, ogni pratica reca un numero di protocollo, una data, un nome. O almeno, dovrebbe recarlo. Perché ciò che i funzionari comunali hanno rinvenuto, esaminando le carte, è che alcuni numeri di protocollo risultavano abbinati a nominativi diversi da quelli dei richiedenti effettivi. Qualcuno, in un momento imprecisato, aveva fatto ricorso a pratiche già esistenti — intestate a persone decedute, o a chi aveva semplicemente cessato di attendere una risposta — per ottenere condoni che, per altra via, non avrebbero mai visto la luce. Il dirigente del settore urbanistico del Comune, l'ingegnere Luigi Cicalese, ha firmato due nuove ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

