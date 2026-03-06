condizioni degradanti il tribunale di sorveglianza chiama in causa la consulta sul carcere di sollicciano

Il Tribunale di sorveglianza ha inviato un ricorso alla Corte costituzionale riguardo alle condizioni del carcere di Sollicciano, situato a Firenze. La questione riguarda le condizioni di detenzione, definite “degradanti” dal Tribunale stesso. La decisione arriva in seguito a segnalazioni e valutazioni sulla situazione carceraria nella struttura. La Corte costituzionale ora dovrà esaminare le implicazioni di questa richiesta.

Il carcere di Sollicciano (Firenze) finisce davanti alla Corte costituzionale. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso di sollevare una questione di legittimità costituzionale dopo aver accolto il ricorso presentato dagli avvocati di un detenuto, denunciando le condizioni di “degrado strutturale” dell’istituto penitenziario fiorentino e l’“oggettiva inadempienza” del ministero della Giustizia rispetto alle richieste di intervento avanzate nei mesi scorsi. Poco più di due anni, per esempio, a un detenuto fu concesso uno sconto di 10 mesi sulla pena per le condizioni sopportate in carcere. Una decisione che innescò una lunga serie di ricorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

