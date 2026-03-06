Condannata la rapinatrice di Pasquale Di Francesco morto per le botte subite a Torino | tre anni e quattro mesi di carcere

Il tribunale di Torino ha condannato a tre anni e quattro mesi di carcere una donna di 29 anni accusata di aver rapinato un tassista poco prima che morisse a causa delle ferite riportate durante un litigio. La sentenza è stata emessa oggi, 6 marzo, al termine del processo. La vicenda riguarda l’aggressione che ha portato alla morte dell’uomo.

Tre anni e quattro mesi di carcere. Oggi, 6 marzo, al tribunale di Torino, è terminato con una condanna a questa pena il processo alla 29enne imputata per aver rapinato il tassista Pasquale Di Francesco, prima che lui morisse per le botte subite durante un litigio. La difende l’avvocato Andrea Giovetti, che presenterà ricorso alla Corte d’appello e chiedeva l’assoluzione. “Non c’è prova che la mia assistita abbia strappato la collanina a Di Francesco – ha sostenuto il legale – Lei è una persona piccola, alta 1,50 metri. Questa vicenda dolorosa va inserita nel contesto della droga, di cui tutte le persone coinvolte abusavano”. Per l’imputata, la sostituta procuratrice Alessandra Provazza aveva chiesto sei anni di reclusione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Rapina a Pasquale Di Francesco vittima di omicidio a Torino, chiesti sei anni di carcere: “Azione bruttissima, finita ancora peggio”Merita sei anni di carcere perché ha “commesso un’azione bruttissima, finita ancora peggio”.

