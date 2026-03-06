Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono iniziate le prove pratiche e orali del concorso PNRR3 per i docenti della secondaria, secondo quanto stabilito dal DDG n. 29392025. Le commissioni sono state costituite e sono state estratte le lettere di avvio, permettendo così il proseguimento delle sessioni di esame. Le prove interessano le classi di concorso che le prevedono e si svolgono in diverse sedi.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono).