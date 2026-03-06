Il cantiere del Felettino prosegue senza intoppi, con i lavori che avanzano regolarmente. La società Rizzani ha comunicato che il concordato in corso non ha influenze sulle attività in corso, descrivendo lo stato dei lavori come

Nessuna battuta d’arresto per il cantiere del Felettino. Le rassicurazioni arrivano direttamente dalla Regione e gettano acqua sul fuoco delle polemiche innescate dall’analisi a distanza della situazione economico-finanziaria della Rizzani De Eccher Spa, importante gruppo friulano attivo nel settore costruzioni al quale fa capo anche la veneziana Sacaim, ossia il player individuato dalla Felettino Hospital Service per la costruzione del nuovo ospedale spezzino. All’inizio di febbraio – questa la notizia che ha gettato un cono d’ombra sul cantiere – la Rizzani, un fatturato da un miliardo di euro e lavori in stallo in tutta Italia, ha presentato un’istanza di concordato preventivo in continuità al tribunale di Trieste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concordato Rizzani. Nessuna conseguenza per il Felettino bis: "Lavori a gonfie vele"

