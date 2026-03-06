Conciliare la famiglia e la carriera | dalla Regione fino a 400 euro al mese alle donne che vogliono lavorare per fermare l’emorragia dei licenziamenti

La Regione ha annunciato un nuovo sostegno economico destinato alle donne che desiderano tornare a lavorare o mantenere il proprio impiego, con un contributo fino a 400 euro al mese. Questa misura mira a favorire la conciliazione tra vita familiare e carriera, cercando di ridurre il numero di licenziamenti femminili. La proposta si rivolge a chi intende rientrare nel mondo del lavoro o evitarne l’uscita.

Milano, 6 marzo 2026 – Aiutare le donne a stare nel mondo del lavoro dando loro un contributo mensile che possa incoraggiarle a rientrarvi o a non uscirvi. È questo l’obiettivo della misura varata dalla Regione Lombardia. “Secondo elaborazioni su dati Istat e Inps, oltre una donna occupata su tre in regione lavora part-time e, in circa 6 casi su 10, si tratta di una scelta non volontaria ma legata alla necessità di seguire figli o familiari non autosufficienti – si spiega nella nota diramata ieri da Palazzo Lombardia –. Ancora più significativo il dato sulle uscite dal mercato del lavoro: ogni anno migliaia di lombarde lasciano la propria occupazione dopo la maternità o per assistere un parente malato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

