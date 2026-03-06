con questo look alexander zverev sembra pronto a portare i tunnel fit anche nel tennis

Alexander Zverev ha sfoggiato un nuovo look che richiama i tunnel fit, lasciando intendere un possibile interesse per questa tendenza anche nel suo sport. Nel frattempo, in California, la primavera è già arrivata, anche se qui da noi bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di abbandonare il freddo invernale.

Anche se da queste parti bisognerà aspettare ancora qualche settimana per dire addio al clima invernale, in California sembra essere già primavera piena. Se non ci credete, Alexander Zverev è pronto a farvi cambiare idea. Il tennista tedesco è arrivato all’Indian Wells Masters per il suo match contro il nostro Matteo Berrettini con un look firmato Brunello Cucinelli che sembra urlare “bella stagione” da ogni centimetro di tessuto. Zverev ha abbinato un cardigan in cotone a costa inglese a una T-shirt serafino in cotone, un pantalone bianco in cotone e lino e una cintura che faceva capolino tra gli ultimi due bottoni del cardigan, lasciati volutamente sbottonati per mettere in risalto l’accessorio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Con questo look Alexander Zverev sembra pronto a portare i tunnel fits anche nel tennis

