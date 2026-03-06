Oggi, presso l'Aula consiliare di palazzo Ferro Fini, si è svolta una seduta speciale della Sesta commissione in occasione della Giornata europea dei Giusti della Storia. La riunione ha coinvolto membri della commissione e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso di temi legati alla memoria e alla riconoscenza nei confronti di coloro che hanno salvato vite umane. La giornata è stata dedicata a celebrare il ruolo dei Giusti e la loro importanza nella storia europea.

Presenti in Aula una delegazione di giovani vincitori del concorso regionale ‘I giovani, nuovi testimoni della memoria', e alcuni docenti. Franco Perlasca ha trattato il tema “Chi sono i Giusti?”, mentre Gadi Luzzatto Voghera è intervenuto su “Si può sempre dire di no. Le vie di salvezza degli ebrei in Italia.” L'assessore regionale Valeria Mantovan si è rivolto ai giovani presenti ricordando come “I Giusti della Storia sono stati coloro che hanno scelto il bene quando sarebbe stato più facile rimanere indifferenti, non hanno voltato le spalle di fronte alle ingiustizie ma hanno compiuto gesti di altruismo. I Giusti, tra i quali ricordo Giorgio Perlasca, delle cui gesta il figlio Franco, presente oggi, porta testimonianza, rappresentano una bussola per il futuro, per opporsi alle ingiustizie e ai pregiudizi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: 6 marzo, Giornata europea dei Giusti della Storia: seduta speciale della Sesta commissione

