Comune di Baronissi | Al via il Premio Trotula De Ruggiero dedicato alle giovani ricercatrici che si distinguono nella Scienza e nelle discipline scientifiche

Il Comune di Baronissi ha annunciato l’avvio del premio “Trotula De Ruggiero”, dedicato alle giovani ricercatrici che si distinguono nelle scienze e nelle discipline scientifiche. La Sindaca Anna Petta ha dichiarato che l’iniziativa vuole celebrare la prima donna medico della storia e promuovere il talento femminile nel settore della ricerca. L’evento si rivolge a chi si impegna nello sviluppo di nuove scoperte e studi.

