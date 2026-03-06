Comunali Antonio Civita non si arrende | Centrodestra freddo? È tattica vado avanti col mio progetto civico perché so che i milanesi sono molto delusi

Un candidato a sindaco ha annunciato la sua intenzione di proseguire con il suo progetto civico nonostante il freddo del centrodestra, sostenendo che i milanesi sono molto delusi. La sua candidatura, definita da alcuni come un’autocandidatura, è stata ufficializzata il 19 gennaio e continua a ricevere attenzione nel dibattito politico cittadino. La sua presenza si mantiene viva nel percorso verso le elezioni comunali del 2026.

Milano, 6 marzo 2026 – La sua candidatura a sindaco – per alcuni “autocandidatura” – risale allo scorso 19 gennaio. Da allora a oggi cosa è successo? Lo abbiamo chiesto al diretto interessato, ad Antonio Civita, 54 anni, proprietario della catena di locali “Panino Giusto“, fondatore della società sportiva Milano Padel, “ candidato civico ” – come egli stesso sottolinea – ma pronto a guidare il centrodestra alle Comunali del 2027. Allora, Civita, che è successo dalla notizia della sua disponibilità a candidarsi a sindaco? “A gennaio è uscita la notizia ma io avevo iniziato a lavorare sulla candidatura già dallo scorso settembre. È da allora che mi sono dedicato totalmente a Milano e che avverto una sensazione di disagio da parte di molti milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi è Antonio Civita, l'imprenditore del Panino Giusto che potrebbe candidarsi a sindaco di Milano col centrodestraAntonio Civita, 54 anni, potrebbe essere il candidato sindaco del centrodestra a Milano nel 2027.

Comunali, in campo l'outsider Civita: "Milano esclude, deve cambiare". Ma il centrodestra non si sbilanciaMilano, 20 gennaio 2026 – Il civico Antonio Civita come candidato sindaco del centrodestra.

