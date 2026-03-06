Como vanno all' esame della patente e vengono denunciati | smascherati dall' esaminatore ecco cosa è emerso

A Como, durante l'esame per la patente, due stranieri sono stati denunciati dopo essere stati scoperti dall’esaminatore mentre usavano dispositivi elettronici. La vicenda riguarda persone che si sono presentate per sostenere l’esame, ma sono state smascherate durante la prova. La procedura ha portato alla loro denuncia, senza che siano state rese note ulteriori circostanze.

Due cittadini stranieri sono stati denunciati per indebito utilizzo di dispositivi elettronici durante l'esame teorico per la patente di guida a Como. L'intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito a seguito di una segnalazione dell'esaminatore. Uno dei due è stato anche accusato di falso per il possesso di una patente egiziana contraffatta. La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 9.00. Due volanti sono state inviate presso le aule d'esame della Motorizzazione Civile di Como dopo che, tramite il 112 NUE, era stata segnalata la presenza di due stranieri sospetti.