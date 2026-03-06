Per la partita della 28ª giornata di Serie A 202526, il Como ha annunciato i convocati per affrontare il Cagliari. La lista include un rientro e un’assenza tra i giocatori di Fabregas. La squadra si prepara a scendere in campo all’Unipol Domus, con i nomi dei convocati comunicati ufficialmente. La gara si avvicina, mentre le squadre si contendono punti fondamentali in classifica.

Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi Juventus, McKennie esce allo scoperto: «Lavorare con Spalletti è un’esperienza intensa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, i convocati per il Cagliari: un rientro e un’assenza per Fabregas. La lista completa per il match dell’Unipol Domus

Leggi anche: Arbitro Cagliari Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida dell’Unipol Domus

Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completaFiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui.

Contenuti e approfondimenti su Unipol Domus.

Temi più discussi: Cagliari-Como, i biglietti: due fasi di vendita; Sospensione del mercatino domenicale del Parcheggio Cuore per la Cagliari-Como dell'8 marzo; Dal gol alla Domus da ritrovare a Folorunsho in cerca del tris: i numeri di Cagliari-Como; Cagliari-Como: orario e dove vederla in TV e streaming.

Como, i convocati per il Cagliari: la lista completa di Fabregas per il match della 28ª giornata di Serie A 2025/26Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo e i punti iniziano a pesare tantissimo per gli obiettivi stagionali. Domani, con fischio d’inizio fissato alle ore 15:00, il Como scenderà in campo ... calcionews24.com

Cagliari-Como, i convocati di Pisacane: ancora fuori MinaSono 24 i convocati di Fabio Pisacane per Cagliari-Como: numerose assenze tra i rossoblù, compreso Mina per l'ennesimo problema muscolare ... cagliaripad.it

Il Cagliari di Pisacane affronterà il Como di Fabregas alla Unipol Domus: queste le dichiarazioni del tecnico dei sardi. - facebook.com facebook

Pareggio senza reti all'Unipol Domus, Cagliari e Lazio escono con un punto a testa. Annullato un gol a Palestra per fuorigioco, poi i sardi restano in 10 #ANSA x.com