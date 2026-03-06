Come verrà raddrizzata la torre Garisenda di Bologna

La torre Garisenda a Bologna dovrà essere raddrizzata attraverso interventi di tiraggio, un procedimento che non viene applicato frequentemente. Finora, questa tecnica era stata utilizzata una sola volta sulla torre stessa. Ora, si procederà con un intervento mirato per riportarla in posizione verticale, seguendo le indicazioni degli esperti e le procedure previste. La decisione di intervenire nasce dalla necessità di stabilizzare la struttura.

I lavori per restaurare la torre Garisenda, nel centro di Bologna, stanno entrando nella fase operativa: nelle prossime settimane verranno realizzate le fondamenta delle cosiddette “macchine di Pisa”, che dovranno tirare la torre con cavi di acciaio per raddrizzarla, visto che da qualche tempo oscilla più del solito ed è considerata a rischio crollo. Sotto nel frattempo si eseguiranno operazioni per consolidare il basamento, con l’iniezione di malta per stabilizzare la struttura. Non è la prima volta che una torre viene “tirata”: nei primi anni Novanta le stesse macchine furono utilizzate per il restauro della torre di Pisa (per questo si chiamano così). 🔗 Leggi su Ilpost.it

