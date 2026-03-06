Come utilizzare i beni comuni Approfondimento con l’Osservatorio Il seminario a villa Schiff e al Pasquilio

Una giornata dedicata ai beni comuni si è svolta tra villa Schiff e il Pasquilio, con un seminario che ha coinvolto esperti e cittadini. L’evento ha offerto un approfondimento sul ruolo e sull’utilizzo di risorse condivise, concentrandosi su aspetti pratici e teorici. Durante l’incontro, sono stati presentati studi e riflessioni sul tema, coinvolgendo diverse figure del settore.

Una giornata interamente dedicata al tema dei beni comuni, tra riflessione sul territorio e approfondimento accademico. Domani, sabato, l'Osservatorio per la Partecipazione Civica e i Beni Comuni del Comune di Montignoso promuove l'iniziativa dal titolo "Beni comuni necessari ed emergenti" con l'obiettivo di continuare ad alimentare il dibattito pubblico sul significato e sul futuro dei beni comuni del territorio, mettendo in dialogo esperienza diretta, ricerca accademica e partecipazione civica. La giornata sarà articolata in due momenti distinti: un seminario itinerante nella mattinata sulle Apuane di Montignoso e un convegno nel pomeriggio a Villa Schiff.